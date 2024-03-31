Защитный рейтинг «Сан-Антонио» с Виктором Вембаньямой на площадке за последние 15 игр – лучший в НБА

Защитный рейтинг «Сан-Антонио» в сезоне-2023/24 с Вембаньямой на площадке – 117,2. Без него – 123,1. За последние 15 игр защитный рейтинг с центровым на паркете составляет 106,0, что являлось бы первым показателем в НБА.
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