Прогноз погоды в Крыму на 6 августа 🌤 В Симферополе +30 и облачно с прояснениями В Севастополе +30 и малооблачно В Евпатории +33 и малооблачно В Черноморском +32 и малооблачно В Джанкое +34 и ясно В Ялте +30 и ясно В Алуште +29 и малооблачно В Керчи +30 и малооблачно В Армянске +34 и малооблачно В Красноперекопске +34 и малооблачно В Бахчисарае +33 и облачно с прояснениями В Феодосии +30 и малооблачно В Судаке +30 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.
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