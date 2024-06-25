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Царьград

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Чулпан Хаматова собралась в Европу и США. Политолог Баширов: "Пошла скитаться и побираться"

Чулпан Хаматова собралась в Европу и США. Политолог Баширов: "Пошла скитаться и побираться"

Актриса Чулпан Хаматова сообщила, что намерена отправиться на гастроли в Европу и США. Политолог Марат Баширов ёмко прокомментировал: "Пошла скитаться и побираться".

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