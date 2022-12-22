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«Пройди онлайн-тест и лишись денег!» – мошенники украли у хабаровчан полмиллиона

«Пройди онлайн-тест и лишись денег!» – мошенники украли у хабаровчан полмиллиона

Двое хабаровчан обратились в полицию с заявлением о краже почти полумиллиона рублей. По словам пострадавших, им предложили пройти онлайн-опрос о качестве предоставления услуг кредитования, где у них попросили данные карты, сообщает PRIMPRESS.

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