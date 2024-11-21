Французские фермеры и представители профсоюзов выступили против готовящейся сделки Евросоюза (ЕС) и МЕРКОСУР (объединенные рынки Латинской Америки).
Готовящуюся сделку ЕС и Латинской Америки назвали катастрофой
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Франции достался самый неадекватный умственно отсталый президент с нетрадиционной ориентацией и своим видением развития сельского хозяйства и продовольственной безопасностью. Придется переориентировать свое сельскохозяйственной производство, на лягушководство... Тут у вас пока конкурентов не будет...
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