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Готовящуюся сделку ЕС и Латинской Америки назвали катастрофой

Готовящуюся сделку ЕС и Латинской Америки назвали катастрофой

Французские фермеры и представители профсоюзов выступили против готовящейся сделки Евросоюза (ЕС) и МЕРКОСУР (объединенные рынки Латинской Америки).

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Франции достался самый неадекватный умственно отсталый президент с нетрадиционной ориентацией и своим видением развития сельского хозяйства и продовольственной безопасностью. Придется переориентировать свое сельскохозяйственной производство, на лягушководство... Тут у вас пока конкурентов не будет...
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