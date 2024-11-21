Готовящуюся сделку ЕС и Латинской Америки назвали катастрофой

АНГЕЛ АНГЕЛ

Франции достался самый неадекватный умственно отсталый президент с нетрадиционной ориентацией и своим видением развития сельского хозяйства и продовольственной безопасностью. Придется переориентировать свое сельскохозяйственной производство, на лягушководство... Тут у вас пока конкурентов не будет...