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"Сожалею, что уважаемый человек допустил такую резкость": Депутат Госдумы отреагировал на слова о "госдуре"

"Сожалею, что уважаемый человек допустил такую резкость": Депутат Госдумы отреагировал на слова о "госдуре"

Депутат Госдумы и известный интеллектуал Анатолий Вассерман выразил сожаление, что председатель СКР Александр Бастрыкин назвал Госдуму "государственной дурой".

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Комментарии
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ruslava Митькина
Бастрыкин тысячу раз прав! Сколько раз писала-разогнать этот состав Думы к чертовой матери, засели одни инагенты, артисты и спортсмены с двойными гражданствами и отпрысками за бугром. Они против Россиян, они вредители, они  вши на теле общества. Надо ставить вопрос ребром! Всех депутатов, кто голосовал против законов о мигрантах - высылать жить на родину этих мигрантов без права возврата!
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18 час.
В
Валерий
Вассерман, а если вы неспособны со всеми  своими депутатами противодействовать национальным диаспорам и их лоббистам, то что вы делаете в Госдуме.
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13 час.

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