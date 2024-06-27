Депутат Госдумы и известный интеллектуал Анатолий Вассерман выразил сожаление, что председатель СКР Александр Бастрыкин назвал Госдуму "государственной дурой".
"Сожалею, что уважаемый человек допустил такую резкость": Депутат Госдумы отреагировал на слова о "госдуре"
Комментарии
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rМ
ruslava Митькина
Бастрыкин тысячу раз прав! Сколько раз писала-разогнать этот состав Думы к чертовой матери, засели одни инагенты, артисты и спортсмены с двойными гражданствами и отпрысками за бугром. Они против Россиян, они вредители, они вши на теле общества. Надо ставить вопрос ребром! Всех депутатов, кто голосовал против законов о мигрантах - высылать жить на родину этих мигрантов без права возврата!
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18 час.
В
Валерий
Вассерман, а если вы неспособны со всеми своими депутатами противодействовать национальным диаспорам и их лоббистам, то что вы делаете в Госдуме.
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13 час.
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