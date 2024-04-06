Глава «Локо» Нагорных о Галактионове: «Кредит доверия есть. Это один из самых перспективных и грамотных тренеров в нашем футболе»

Об этом заявил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных. «Вчера достаточно оперативно переговорили на базе и с Михаилом Михайловичем – еще раз сверили направление деятельности, и накоротке перед тренировкой встретились с командой.
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