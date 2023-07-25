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Призывникам будет запрещено выезжать из России со дня, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток

Призывникам будет запрещено выезжать из России со дня, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток

Российским гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку, будет запрещено выезжать из Российской Федерации со дня, когда документ будет размещен в реестре врученных повесток.

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