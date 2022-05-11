ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 мая 2022 года

Энергия дня двенадцатого мая две тысячи двадцать второго года. Числовой код 836 =Вера откроет дорогу, Надежда поможет нам встать, Любовь даст силы дойти до конца = «Всё самое прекрасное происходит со мной тогда, когда я иду за голосом своей Души!»= Вы - разумны, когда видите меня таким же, как себя, и относитесь так же, как к самому себе = Выход из ментального тупика разделения и противопоставления лежит в числе =Гармонию нужно искать не в общении с другими людьми, не в Жизни для кого-то, а в себе = Главное - это Путь - беспрестанное движение, где не может быть ни момента остановки= Глаза красноречиво объясняют внутреннее состояние человека, его Души =Дав людям право выбора, Разум отбирает самых лучших из них - для Жизни вечной =Для человека, томящегося в плену собственной гордости, не бывает середины =До тех пор ничего не изменится, пока мы не будем жить по Космическим Законам =Драгоценные Светоносцы мои! Проявляйте Силы Света в ваш Плотный План! =«Древо Жизни» с вершиной, устремлённой вверх, означает материальность человека = Есть выбор - быть самим собой, чтобы жить, либо стать чьей-то тенью =Жизнь сжимается и расширяется пропорционально твоей храбрости = Задача этого дня: найти себя в океане Мироздания и передать это другим людям =Заполнение своего информацинного поля чистыми, светлыми мыслями =Знаки развивают внимательность, а значит, самую грубую фазу ясновидения =И вновь Божественный План приходит к вам на помощь.