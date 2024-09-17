В России рекордно подорожали авиабилеты экономкласса

Почему авиабилеты дорожают даже сильнее темпов инфляции и остались ли категории услуг, которые не растут в цене?В августе рост цен на авиаперелеты в экономклассе составил почти 30% год к году, посчитал Росстат.
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