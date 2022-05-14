«Лос-Анджелес» предложил Кьеллини контракт до конца 2023 года. Защитник покидает «Ювентус»

Джорджо Кьеллини может перейти в клуб МЛС. 37-летний защитник объявил, что покинет «Ювентус» летом. «Лос-Анджелес» ведет переговоры с чемпионом Европы.

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