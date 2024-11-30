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При разборе скандала с "запретом на свинину" всплыли неприятные подробности

При разборе скандала с "запретом на свинину" всплыли неприятные подробности

Скандал с предполагаемым "запретом на свинину" в норильских школах выявил множество неприятных деталей.

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Комментарии
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герман писарев
В наше время мусульмане консервы из свиной тушёнки жрали, и ничего а сейчас раздувают проблему. я тоже не кореец но собачатину ел. Ах да им ещё и рыбу без чешуи нельзя. Пидуйте к себе в аул и жрите что хотите.
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11 час.
Александр Пятнистый
Самым вкусным салом меня угощал татарин...На севере без сала и свинины сдохнешь. Друг-узбек (мусульманин) рассказывал, что в армии (он служил у себя, но город с сильными и холодными ветрами)- в рацион, особенно в зимний и ветреный период входило и сало и водка, чтобы не замерзли. И все и пили и ели сало. Кстати, а на хрена чурки туда, в Норильск прутся? Им там не место однозначно.
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10 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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7 час.

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