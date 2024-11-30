При разборе скандала с "запретом на свинину" всплыли неприятные подробности

герман писарев В наше время мусульмане консервы из свиной тушёнки жрали, и ничего а сейчас раздувают проблему. я тоже не кореец но собачатину ел. Ах да им ещё и рыбу без чешуи нельзя. Пидуйте к себе в аул и жрите что хотите.

Александр Пятнистый Самым вкусным салом меня угощал татарин...На севере без сала и свинины сдохнешь. Друг-узбек (мусульманин) рассказывал, что в армии (он служил у себя, но город с сильными и холодными ветрами)- в рацион, особенно в зимний и ветреный период входило и сало и водка, чтобы не замерзли. И все и пили и ели сало. Кстати, а на хрена чурки туда, в Норильск прутся? Им там не место однозначно.