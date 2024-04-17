Тонущий Дубай: пустынный город затопило сильнейшими за 75 лет дождями

Сильные дожди обрушились на Объединенные Арабские Эмираты, затопив основные автомагистрали и нарушив полеты в международном аэропорту Дубая, что, по словам правительства, стало самым большим количеством осадков за последние 75 лет.
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