Турки Аль эш-Шейх хочет провести реванш Владимира Кличко и Тайсона Фьюри

«Результат боя Тайсона Фьюри против Александра Усика ждет много людей. Особенно Дюбуа и Джошуа. Но я мечтаю дать шанс Владимиру Кличко вернуться и получить возможность стать самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе», – сказал председатель Главного управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.
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