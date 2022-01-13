Происшествия

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Полицейские в Северной Осетии пресекли крупный канал сбыта героина на территории республики

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО - Алания пресекли преступную деятельность приезжей из Средней Азии, которая планировала распространить на территории республики крупную партию героина.

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