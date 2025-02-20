Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Черноголовка" готовится к жесткой обороне: Coca-Cola собирается возвращаться в Россию

"Черноголовка" готовится к жесткой обороне: Coca-Cola собирается возвращаться в Россию

Свободная Пресса Американские компании готовятся вернуться на российский рынок, первой или одной из первых станет Coca-Cola.

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Комментарии
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Alex Nемо
Нет, ну в принципе для колы и пепси уже давно найдено отличное применение, но правда тогда их место в химсредствах для очистки посуды и сантехники. Кстати проверено и действительно отлично чистят посуду, ванну, туалеты от нагара и ржавчины и прочих отложений. Но цена таких средств будет кусаться... P.S. И есть один серьёзный минус. Я тут трубы сантехнические (слив из ванной) залил колой дли очистки. И забыл что через полчаса нужно промыть.  На следующий день, после того как я принял душ прибежали с жалобой соседи снизу - я их залил! Пришлось менять трубу слива из ванной - проело до дыр...
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sylpfide sylpfide
Россия не проходной двор - хотим уйдем, хотим вернемся. А нас кто-нибудь спросил нужны нам все эти ушедшие компании? Самим надо открывать и развивать производства.
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Владимир Алтайцев
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