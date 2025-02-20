"Черноголовка" готовится к жесткой обороне: Coca-Cola собирается возвращаться в Россию

Alex Nемо

Нет, ну в принципе для колы и пепси уже давно найдено отличное применение, но правда тогда их место в химсредствах для очистки посуды и сантехники. Кстати проверено и действительно отлично чистят посуду, ванну, туалеты от нагара и ржавчины и прочих отложений. Но цена таких средств будет кусаться... P.S. И есть один серьёзный минус. Я тут трубы сантехнические (слив из ванной) залил колой дли очистки. И забыл что через полчаса нужно промыть. На следующий день, после того как я принял душ прибежали с жалобой соседи снизу - я их залил! Пришлось менять трубу слива из ванной - проело до дыр...