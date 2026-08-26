В Ленобласти суд заочно арестовал иностранца по делу о педофилии

В Ленинградской области суд рассмотрит дело против 35-летнего гражданина иностранного государства. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и истязании детей, сообщает СУ СКР по региону.
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