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Газета.ру

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В Ленобласти суд заочно арестовал иностранца по делу о педофилии

В Ленобласти суд заочно арестовал иностранца по делу о педофилии

В Ленинградской области суд рассмотрит дело против 35-летнего гражданина иностранного государства. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и истязании детей, сообщает СУ СКР по региону.

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