А в народном календаре Евсеев день. По приметам, после 7 мая бывает еще 12 морозных дней, поэтому в старину люди внимательно наблюдали за погодой и не спешили ударяться в огородные дела.
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А в народном календаре Евсеев день. По приметам, после 7 мая бывает еще 12 морозных дней, поэтому в старину люди внимательно наблюдали за погодой и не спешили ударяться в огородные дела.