Футболисту европейского клуба проломили череп после нападения

Нападающему клуба «Рапид» Бургшталлеру сломали череп после нападения в Вене Игрок футбольного клуба «Рапид» Гвидо Бургшталлер получил перелом черепа после нападения злоумышленника в Вене, сообщила пресс-служба команды.
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