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Saudi Aramco's Jizan Refinery Hit Again as Houthi Attacks Escalate

Saudi Aramco's 400,000-barrel-per-day Jizan refinery was hit in a new attack Monday, threatening a major Red Sea refining hub while Saudi Arabia is moving more oil west to avoid the Strait of Hormuz.

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