Маргарита Симоньян заявила, что победила рак

У главного редактора RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян не обнаружили признаков онкологического заболевания молочной железы во время последней компьютерной томографии.
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