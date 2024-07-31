Маррей и Эванс вышли в четвертьфинал Олимпиады, отыграв два матчбола у бельгийцев

Проводящий последний турнир в карьере британец Энди Маррей и его напарник Даниэль Эванс вновь были на грани поражения – и вновь победили! В 1-м круге Эванс с Марреем на финальном тай-брейке, заменяющем в парном разряде третью партию, отыграли 5 матчболов подряд у японцев Кея Нисикори и Таро Дэниэла – 11:9 после 4:9.
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