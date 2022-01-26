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Госдеп: США не хотели бы вводить против России санкции по Украине, но готовы к этому

Госдеп: США не хотели бы вводить против России санкции по Украине, но готовы к этому

Американская администрация не хотела бы вводить против России санкции в связи с украинским кризисом, однако готова к таким мерам в случае провала дипломатического урегулирования, заявил в эфире CNN официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

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