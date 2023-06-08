Пушилин заявил о необходимости в дальнейшем освободить всю территорию Украины

Как подчеркнул в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, украинскую армию необходимо отодвинуть не менее чем на 500 километров от российских границ, чтобы ВСУ не смогли обстреливать населенные пункты РФ.