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Хэмилтон и Беллингем в рекламе игры F1: Льюис подколол Джуда за отсутствие водительских прав

Пилот « Феррари » Льюис Хэмилтон и полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем снялись в рекламном ролике, посвященном паку сезона-2026 для игры F1 25.

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