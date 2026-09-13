🤝 В крымском мединституте ежегодно растёт число целевых договоров Сейчас все ординаторы, обучающиеся за счёт бюджета, обязаны заключать такие договоры, рассказал директор Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им.
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