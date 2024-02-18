Анатолий Урсида Те, кто предлагает немедленно, усиленно и активно начать заниматься перевоспитанием «небратьев» зачастую не понимают, что они хотят украсть у украинцев целый мир их мечты.
Надо чётко понимать, что украинские граждане по вечерам садятся перед экранами своих мониторов и телевизоров, чтобы ПОМЕЧТАТЬ
Комментарии
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Александр Григоров
Перевоспитанию не подлежать только утилизация
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9 час.
ВераВерная
Представлять даже не хочется, куда весь этот свихнувшийся бандеростан девать после нашей Победы? Резервации им, как индейцам, что ли строить? Специнтернаты для малолеток, воспитанных в духе ненависти к России, открывать? Устраивать на работу хохлов, которые на зоологическом уровне нас ненавидят? Проблема огромная, и чем всё это обернётся - страшно подумать...
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9 час.
igor laptev
думаю следует разработать и принять закон в котором данные люди будут считаться пострадавшими от активного незаконного психологического прессинга вследствии чего утратили способность адекватно воспринимать действительность, информацию, историю и т.д. то есть ограниченно дееспособными. а далее психиатры будут решать кто насколько выздоровел.
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7 час.
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