Надо чётко понимать, что украинские граждане по вечерам садятся перед экранами своих мониторов и телевизоров, чтобы ПОМЕЧТАТЬ

ВераВерная

Представлять даже не хочется, куда весь этот свихнувшийся бандеростан девать после нашей Победы? Резервации им, как индейцам, что ли строить? Специнтернаты для малолеток, воспитанных в духе ненависти к России, открывать? Устраивать на работу хохлов, которые на зоологическом уровне нас ненавидят? Проблема огромная, и чем всё это обернётся - страшно подумать...