Эксперт Нехина: продлевать банкротство ради пустых заявлений бессмысленно

Процедура банкротства может длиться годами — иногда из-за большого количества споров о сделках, действиях управляющего или составе конкурсной массы.
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