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Агент Малкома о «ПСЖ»: «Был только запрос, они консультировались. Официального предложения не было и не будет»

Агент Малкома оценил вероятность перехода хавбека «Зенита» в «ПСЖ». «ПСЖ» действительно интересовался, но был только запрос.

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