Минобороны России: в ДНР организовали систему защиты групп автомобилей от БПЛА

В Минобороны России заявили, что военные зенитного подразделения Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» организовали эффективную систему противодействия БПЛА на Красноармейском направлении для защиты мобильных групп бойцов на автомобилях и багги.
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