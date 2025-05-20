Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Минобороны России: в ДНР организовали систему защиты групп автомобилей от БПЛА

В Минобороны России заявили, что военные зенитного подразделения Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» организовали эффективную систему противодействия БПЛА на Красноармейском направлении для защиты мобильных групп бойцов на автомобилях и багги.

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