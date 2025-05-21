В 2025 году число копий фейков в России снизилось на 42 процента, но их сложность и опасность растут

Такие данные исследования, проведённого Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-сhecking Network (GFCN), прозвучали в рамках панельной дискуссии ТАСС «Правовое регулирование деятельности СМИ: современные вызовы» на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025).
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