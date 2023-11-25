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Бывший хоккеист Борис Майоров потребовал осудить Медведева за слова о «Спартаке»

Он считает, что для руководителя такого масштаба непозволительно так себя вести. Двукратный олимпийский чемпион, бывший капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров потребовал осудить председателя правления футбольного клуба «Зенит» Александра Медведева за слова про «мясо» после поражения московской команды в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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