Бывший хоккеист Борис Майоров потребовал осудить Медведева за слова о «Спартаке»

Он считает, что для руководителя такого масштаба непозволительно так себя вести. Двукратный олимпийский чемпион, бывший капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров потребовал осудить председателя правления футбольного клуба «Зенит» Александра Медведева за слова про «мясо» после поражения московской команды в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).