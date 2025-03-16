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Царьград

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Почему психует Пугачёва: Актриса Эвелина Блёданс раскрыла причину гнева Примадонны

Почему психует Пугачёва: Актриса Эвелина Блёданс раскрыла причину гнева Примадонны

Актриса Блёданс раскрыла причину нервозности Пугачёвой. "Знаете, всегда тяжело сначала жить в замке, а потом уже в более скромных условиях", - объяснила она.

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