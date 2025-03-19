В Госдуме предложили ввести скидку на транспортный налог для аккуратных водителей

Это приведет к уменьшению числа пострадавших в ДТП и обращающихся за медпомощью Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с однопартийцами из «Новых людей» направил законопроект, согласно которому для водителей без штрафов вводится скидка на транспортный налог, передаёт 360.