В Госдуме предложили ввести скидку на транспортный налог для аккуратных водителей

Это приведет к уменьшению числа пострадавших в ДТП и обращающихся за медпомощью Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с однопартийцами из «Новых людей» направил законопроект, согласно которому для водителей без штрафов вводится скидка на транспортный налог, передаёт 360.
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