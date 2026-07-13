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Молодежный Кубок мира по регби. Полуфинал. Франция играет с Новой Зеландией, ЮАР против Англии

13 июля проходят полуфинальные матчи молодежного Кубка мира по регби. Молодежный Кубок мира по регби (U20) Грузия Плей-офф Полуфинал Франция – Новая Зеландия – 17.

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