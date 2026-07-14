Банкам и платформам откроют данные ФТС, ФНС и Росреестра

Вице-премьер Дмитрий Григоренко утвердил «дорожную карту» по предоставлению цифровым платформам и банкам доступа к сведениям Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы и Росреестра, пишет «Ъ».
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