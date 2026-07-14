НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Банкам и платформам откроют данные ФТС, ФНС и Росреестра

Банкам и платформам откроют данные ФТС, ФНС и Росреестра

Вице-премьер Дмитрий Григоренко утвердил «дорожную карту» по предоставлению цифровым платформам и банкам доступа к сведениям Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы и Росреестра, пишет «Ъ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии