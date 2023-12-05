Bloomberg: Apple и банк Chase готовятся к запуску кредитной карты для всего мира

Новым партнером Apple в развитии финансовых продуктов станет американский банк Chase. Об этом в своем свежем информационном бюллетене Power On сообщил известный инсайдер и корреспондент Bloomberg Марк Гурман.
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