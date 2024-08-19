Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

t.me/Госавтоинспекция Новосибирской области В Татарском районе Новосибирской области два человека погибли в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
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