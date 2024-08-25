Приказано уничтожить. ВС РФ ночным ракетным ударом казнили наемников ВСУ

Выходные дни на Украине превратились в сплошную череду российских массированных атак. Накануне ракетный удар разорвал в куски западных наемников и спецназ ВСУ на острове Змеиный в Черном море, а сегодня ночью были уничтожены объекты ВСУ в Николаевской, Харьковской и Сумской областях.