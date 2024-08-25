Выходные дни на Украине превратились в сплошную череду российских массированных атак. Накануне ракетный удар разорвал в куски западных наемников и спецназ ВСУ на острове Змеиный в Черном море, а сегодня ночью были уничтожены объекты ВСУ в Николаевской, Харьковской и Сумской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии