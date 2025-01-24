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Обман Европы: ставки фрахта танкеров СПГ упали до рекордно низкого уровня

Обман Европы: ставки фрахта танкеров СПГ упали до рекордно низкого уровня

Быстрорастущий и развивающийся рынок сжиженного топлива никак не может прийти в равновесие и баланс. Перекосы на нем настолько разительные и глубокие, что приводят к глобальным последствиям и сдвигам во многих зависящих от него экономиках мира.

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