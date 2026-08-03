Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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По всей России прошли встречи ветеранов и молодежи ко Дню ВДВ

По всей России прошли встречи ветеранов и молодежи ко Дню ВДВ

В рамках акции «Служу Отечеству», проводимой совместно Государственным фондом «Защитники Отечества» и обществом «Знание», во всех регионах России прошли тематические мероприятия с участием молодежи и ветеранов.

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