По всей России прошли встречи ветеранов и молодежи ко Дню ВДВ

В рамках акции «Служу Отечеству», проводимой совместно Государственным фондом «Защитники Отечества» и обществом «Знание», во всех регионах России прошли тематические мероприятия с участием молодежи и ветеранов.
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