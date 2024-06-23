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Трамп считает, что Байден отсыпается вместо подготовки к дебатам с ним

Трамп считает, что Байден отсыпается вместо подготовки к дебатам с ним

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии предположил, что действующий американский лидер Джо Байден, вместо того чтобы активно готовиться к выступлению на дебатах, просто отсыпается.

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