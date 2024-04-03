15 человек, которые не сразу поняли, что попало им в руки

Как вы относитесь к новым вещам? Тем, которые случайно попадают в поле вашего зрения: хватаете и пытаетесь понять, что это, или осторожно рассматриваете издалека? Некоторые даже забирают домой всякие непонятные штуки, только чтобы потом узнать, что это на самом деле.