15 человек, которые не сразу поняли, что попало им в руки

Как вы относитесь к новым вещам? Тем, которые случайно попадают в поле вашего зрения: хватаете и пытаетесь понять, что это, или осторожно рассматриваете издалека? Некоторые даже забирают домой всякие непонятные штуки, только чтобы потом узнать, что это на самом деле.
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