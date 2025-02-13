БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сержант Глухов начинал со взятки, а потом помог нашей британской резидентуре годовой план «по секретам» выполнить

Сержант Глухов начинал со взятки, а потом помог нашей британской резидентуре годовой план «по секретам» выполнить

Разведчик, который не рискует, не добьется многого Михаил Болтунов На фото: В. Глухов (в центре) и представители торгпредства Англии, рассматривают оборудование по контролю за качеством турбинных лопаток в одной из английских компаний.

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Комментарии
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Игорь Ткачук
Не зря награжден В.Глухов! Но непонятно, почему в заголовке  &quot;взяточник&quot;, а не &quot;взяткодатель&quot;.
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