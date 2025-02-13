Сержант Глухов начинал со взятки, а потом помог нашей британской резидентуре годовой план «по секретам» выполнить

Разведчик, который не рискует, не добьется многого Михаил Болтунов На фото: В. Глухов (в центре) и представители торгпредства Англии, рассматривают оборудование по контролю за качеством турбинных лопаток в одной из английских компаний.
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