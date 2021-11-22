Магомед Анкалаев – о Вадиме Немкове: «Он бы не затерялся в UFC. Минимум топ-5»

Боец-полутяжеловес Магомед Анкалаев оценил перспективы чемпиона Bellator в аналогичной весовой категории Вадима Немкова в случае перехода в UFC.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх