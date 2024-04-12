Пресса США: Продвижение российских войск и ракетные удары поставили Украину на грань коллапса

Наступление российской армии практически по всей линии фронта показало, что Украина находится на грани коллапса, масла в огонь подливают результативные удары российских ракет по энергетической инфраструктуре.
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