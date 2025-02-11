Иракский Курдистан продолжает усилия по разрешению споров с Багдадом

Правительство Иракского Курдистана активно работает над разрешением нерешенных споров с правительством Ирака, заявил премьер-министр Иракского Курдистана (КРИ) Масрур Барзани, 11 февраля сообщает Shafaq News.
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