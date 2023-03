Mundfish сообщила о высокой вероятности выхода Atomic Heart 2, состоялся релиз Bleak Faith: Forsaken, ходят слухи о запуске франшизы по мотивам «Сказок Старой Руси», The Outlast Trials стартует в раннем доступе в мае, бандл с новым режимом в The Callisto Protocol станет доступен 14 марта, Suicide Squad: Kill the Justice League перенесли на следующий год, студия Ratloop Games объявила о закрытии .