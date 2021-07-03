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На Ставрополье в Ипатовском районном краеведческом музее состоялся исторический час, посвященный дню образования ГАИ-ГИБДД

На Ставрополье в Ипатовском районном краеведческом музее состоялся исторический час, посвященный дню образования ГАИ-ГИБДД

На базе Ипатовского краеведческого музея при поддержке окружного отдела внутренних дел состоялось мероприятие «Знакомьтесь, служба ГИБДД», приуроченное ко дню образования Госавтоинспекции.

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