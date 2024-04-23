В украинском конфликте пришло время для реализма

Сторонам пора взглянуть правде в глаза, пишет Berliner Zeitung. Эту простую мысль автор статьи сопровождает витиеватыми логическими конструкциями: Украина может и должна проиграть, но России придется оплатить "покупку" золотовалютными резервами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии